Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» из зала суда отправились на фронт

Подсудимые участники военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», более известной как ЧВК «ЕНОТ», заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на фронт. Как сообщают СМИ, их обвиняют в кражах и разбоях.
«Фигуранты [Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов] подали ходатайства в Минобороны о заключении с ними контрактов, которые были удовлетворены», — передает «Коммерсант». По данным источника, все четверо были направлены в боевые подразделения штурмовиками.
Все мужчины обвиняются в участии в преступном сообществе (ОПС), а также в разбойных нападениях и воровсте. При этом под судом остался майор ФСБ Александр Мрищук. По данным следствия, именно он организовал ОПС.
Следственный комитет РФ считает, что ЧВК «ЕНОТ» была создана Романом Теленкевичем, известным как Водяной. Бойцы этой группы принимали участие в сопровождении гуманитарных грузов в Донбассе, Сирии и других конфликтных зонах. В 2022 году Теленкевич был осужден на 13 лет за серию преступлений, однако вместо отбывания наказания в колонии он заключил контракт с Минобороны РФ.
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