Захарова сравнила Зеленского с «голым королем» из сказки Андерсена

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Захарова заявила, что на встрече с Трампом Зеленский показал свое истинное лицо
Захарова заявила, что на встрече с Трампом Зеленский показал свое истинное лицо Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила лидера Украины Владимира Зеленского с «голым королем» из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Она заявила, что ситуация, описанная в сказке, стала реальностью во время встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля. 

«Эта история была описана еще Хансом Кристианом Андерсоном в его сказке „Голый король“ („Новое платье короля“, — прим). Вот это та самая история, которая стала явью», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «Звезда». 

Она отметила, что многие считали, что это просто сказка. Однако, на самом деле, по ее словам, великий писатель изобразил то, что часто происходит с людьми, когда они с одной стороны видят реальность, а с другой — по каким-то причинам боятся об этом говорить. Она добавила, что это та самая история, которая повторилась в 2025 году. По ее словам, на встрече Зеленский предстал всем в своем истинном свете.

Ранее Захарова сравнила спор между Трампом и Зеленским с сценой из фильма «Собачье сердце». Она прокомментировала видеофрагмент из фильма, где профессор Преображенский строго отчитывает Шарикова, указав на дату и место действия: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

Встреча Трампа и Зеленского 28 февраля закончилась конфликтом. Трамп раскритиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по украинскому конфликту, назвав его «глупым». Лидер Украины отказался заключать мир без гарантий безопасности. Ссора переросла в скандал, после чего Зеленский был вынужден досрочно покинуть Белый дом.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила лидера Украины Владимира Зеленского с «голым королем» из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Она заявила, что ситуация, описанная в сказке, стала реальностью во время встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля.  «Эта история была описана еще Хансом Кристианом Андерсоном в его сказке „Голый король“ („Новое платье короля“, — прим). Вот это та самая история, которая стала явью», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «Звезда».  Она отметила, что многие считали, что это просто сказка. Однако, на самом деле, по ее словам, великий писатель изобразил то, что часто происходит с людьми, когда они с одной стороны видят реальность, а с другой — по каким-то причинам боятся об этом говорить. Она добавила, что это та самая история, которая повторилась в 2025 году. По ее словам, на встрече Зеленский предстал всем в своем истинном свете. Ранее Захарова сравнила спор между Трампом и Зеленским с сценой из фильма «Собачье сердце». Она прокомментировала видеофрагмент из фильма, где профессор Преображенский строго отчитывает Шарикова, указав на дату и место действия: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет». Встреча Трампа и Зеленского 28 февраля закончилась конфликтом. Трамп раскритиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по украинскому конфликту, назвав его «глупым». Лидер Украины отказался заключать мир без гарантий безопасности. Ссора переросла в скандал, после чего Зеленский был вынужден досрочно покинуть Белый дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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