Песков оценил насколько сильно удары США отбросили ядерную программу Ирана

После ударов США по ядерным объектам Ирана прошло слишком мало времени, чтобы понять, какой вред им был нанесен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока прошло слишком мало времени, <...> чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен (ядерным объектам Ирана ударами США, — прим. URA.RU)», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва получает некоторую информацию, но еще предстоит анализ ситуации на местах, поскольку в настоящее время ни у кого нет четкого понимания масштабов последствий произошедшего.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по ряду ядерных объектов в Иране, поскольку там якобы разрабатывали ядерное оружие. Тегеран сообщил, что утечек радиации не последовало. В России и ООН осудили действия Штатов.
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