Песков оценил насколько сильно удары США отбросили ядерную программу Ирана

Песков: оценить ущерб ядерной программе Ирана от ударов США пока нельзя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил о том, что Москва получает информацию из Ирана
Песков заявил о том, что Москва получает информацию из Ирана Фото:
новость из сюжета

После ударов США по ядерным объектам Ирана прошло слишком мало времени, чтобы понять, какой вред им был нанесен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Пока прошло слишком мало времени, <...> чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен (ядерным объектам Ирана ударами США, — прим. URA.RU)», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва получает некоторую информацию, но еще предстоит анализ ситуации на местах, поскольку в настоящее время ни у кого нет четкого понимания масштабов последствий произошедшего. 

Ранее стало известно, что США нанесли удары по ряду ядерных объектов в Иране, поскольку там якобы разрабатывали ядерное оружие. Тегеран сообщил, что утечек радиации не последовало. В России и ООН осудили действия Штатов. 

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После ударов США по ядерным объектам Ирана прошло слишком мало времени, чтобы понять, какой вред им был нанесен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Пока прошло слишком мало времени, <...> чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен (ядерным объектам Ирана ударами США, — прим. URA.RU)», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва получает некоторую информацию, но еще предстоит анализ ситуации на местах, поскольку в настоящее время ни у кого нет четкого понимания масштабов последствий произошедшего.  Ранее стало известно, что США нанесли удары по ряду ядерных объектов в Иране, поскольку там якобы разрабатывали ядерное оружие. Тегеран сообщил, что утечек радиации не последовало. В России и ООН осудили действия Штатов. 
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