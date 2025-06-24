Кремль отреагировал на начало перемирия на Ближнем Востоке

Песков: Россия приветствует перемирие между Израилем и Ираном
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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия надеется на устойчивость перемирия между Ираном и Израилем
Песков заявил, что Россия надеется на устойчивость перемирия между Ираном и Израилем Фото:
новость из сюжета

Россия может только приветствовать прекращение огня, если оно все же было достигнуто. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если действительно удалось выйти на прекращение огня, это можно только приветствовать», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что это именно то, к чему призывала российская сторона с самого начала конфликта, и выразил надежду на то, что перемирие будет устойчивым. Также Песков отметил, что Кремль в курсе заявлений всех сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале «вечного» прекращения огня между Израилем и Ираном и объявил это своей заслугой. В Иране и Израиле также подтвердили начало перемирия, однако Тель-Авив уже заявил о якобы нарушении со стороны Тегерана, который опроверг информацию об атаках.

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Россия может только приветствовать прекращение огня, если оно все же было достигнуто. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если действительно удалось выйти на прекращение огня, это можно только приветствовать», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что это именно то, к чему призывала российская сторона с самого начала конфликта, и выразил надежду на то, что перемирие будет устойчивым. Также Песков отметил, что Кремль в курсе заявлений всех сторон. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале «вечного» прекращения огня между Израилем и Ираном и объявил это своей заслугой. В Иране и Израиле также подтвердили начало перемирия, однако Тель-Авив уже заявил о якобы нарушении со стороны Тегерана, который опроверг информацию об атаках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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