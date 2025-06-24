В Кремле оценили высказывание Медведева, которое не понравилось Трампу

Песков: точка зрения Медведева для России важнее, чем высказывания Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заявили, что Медведев твердо высказывает свою позицию
В Кремле заявили, что Медведев твердо высказывает свою позицию Фото:
новость из сюжета

Точка зрения председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева тверда и последовательна, и для России она гораздо важнее, чем заявления представителей любой другой страны, в том числе — президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Трампа в адрес Медведева.

«Она (точка зрения Медведева, — прим. URA.RU), конечно, для нас важнее, чем все другие точки зрения», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Медведев свою точку зрения озвучивает твердо и последовательно.

Ранее председатель Совбеза прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана, отметив, что после таких действий Штатов у некоторых стран появляется желание снабдить Тегеран ядерным оружием. Трамп в ответ заявил, что не стоит так легкомысленно относится к слову на букву N (Nuclear — ядерный).

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Точка зрения председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева тверда и последовательна, и для России она гораздо важнее, чем заявления представителей любой другой страны, в том числе — президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Трампа в адрес Медведева. «Она (точка зрения Медведева, — прим. URA.RU), конечно, для нас важнее, чем все другие точки зрения», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Медведев свою точку зрения озвучивает твердо и последовательно. Ранее председатель Совбеза прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана, отметив, что после таких действий Штатов у некоторых стран появляется желание снабдить Тегеран ядерным оружием. Трамп в ответ заявил, что не стоит так легкомысленно относится к слову на букву N (Nuclear — ядерный).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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