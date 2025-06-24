Лавров: Россия предложила варианты завершения конфликта на Ближнем Востоке

Россия в ходе контактов с Соединенными Штатами, Ираном и Израилем выдвинула собственные инициативы по урегулированию конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Россия в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем внесла свои предложения по решению конфликта», — заявил Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Глава российского МИДа отметил, что реакция оказалась положительной. Вместе с тем, по его словам, на текущем этапе сложно дать окончательную оценку стабильности режима прекращения огня на Ближнем Востоке.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Иране. Он заявил, что во время военной операции на территории Ирана Израиль выполнил все намеченные задачи, передает «360.ru».
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