Лавров: Россия предложила варианты завершения конфликта на Ближнем Востоке

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Лавров отметил, что стороны конфликта отреагировали на предложение России положительно
Лавров отметил, что стороны конфликта отреагировали на предложение России положительно Фото:
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Россия в ходе контактов с Соединенными Штатами, Ираном и Израилем выдвинула собственные инициативы по урегулированию конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем внесла свои предложения по решению конфликта», — заявил Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Глава российского МИДа отметил, что реакция оказалась положительной. Вместе с тем, по его словам, на текущем этапе сложно дать окончательную оценку стабильности режима прекращения огня на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Иране. Он заявил, что во время военной операции на территории Ирана Израиль выполнил все намеченные задачи, передает «360.ru».

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Россия в ходе контактов с Соединенными Штатами, Ираном и Израилем выдвинула собственные инициативы по урегулированию конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Россия в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем внесла свои предложения по решению конфликта», — заявил Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Глава российского МИДа отметил, что реакция оказалась положительной. Вместе с тем, по его словам, на текущем этапе сложно дать окончательную оценку стабильности режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Иране. Он заявил, что во время военной операции на территории Ирана Израиль выполнил все намеченные задачи, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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