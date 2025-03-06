Лавров заступился за Путина перед Макроном

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «регулярных обманах» со стороны президента РФ Владимира Путина противоречат заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа, что российский лидер всегда выполняет свои обещания. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Макрон еще стал высказываться и критиковать Путина. За то, что „тот постоянно обманывает“. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось», — заявил Лавров в эфире «России 24».
Глава МИД РФ отметил, что Макрон агрессивно критикует Путина, проявляя свои антироссийские устремления, подобно французскому императору Наполеону. Лавров назвал это примером ложных заявлений, подобных тем, которые прозвучали из уст украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи с Трампом в Овальном кабинете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.