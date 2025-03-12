МВД: в Курской области заведено дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей

В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей нескольких коммерческих организаций, которые занимались изготовлением и поставкой бетонных пирамид, использовавшихся для возведения линии заграждения. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что сумма ущерба составила 159 миллионов рублей.
«В мошенничестве подозреваются должностные лица АО „Корпорация развития Курской области“ и еще двух коммерческих организаций. Ими были заключены контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области», — рассказала Волк в своем telegram-канале. Официальный представитель МВД уточнила, что качество пирамид, которые изготавливали и поставляли перечисленные организации, было ненадлежащим.
Уточняется, что прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений. Сумма ущерба превысила 156 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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