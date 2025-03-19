Помощник Путина призвал ускорить работу комиссии Госсовета по делам ветеранов СВО

Дюмин: работу комиссии Госсовета по делам участников СВО нужно ускорить
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Дюмин заявил, что к работе Госсовета должны активнее подключаться регионы
Дюмин заявил, что к работе Госсовета должны активнее подключаться регионы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Работу комиссии Госсовета по делам ветеранов СВО и их семей необходимо запустить как можно скорее. Об этом заявил помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он отметил необходимость более активного вовлечения регионов в работу.

«Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений <...> Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — заявил Дюмин на встрече с председателем Госсовета Игорем Бабушкиным. 

Дюмин также подчеркнул, что комиссия должна объединить усилия различных государственных структур, Фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. По его словам, участники СВО получают необходимую помощь, однако остаются нерешенные проблемы, требующие оперативного решения.

Основное внимание на встрече Алексея Дюмина и Игоря Бабушкина было уделено вопросам социализации и реабилитации участников СВО, медицинской помощи и межведомственного взаимодействия. Бабушкин отметил важность сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества». Первое заседание комиссии состоится на следующей неделе.

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Работу комиссии Госсовета по делам ветеранов СВО и их семей необходимо запустить как можно скорее. Об этом заявил помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он отметил необходимость более активного вовлечения регионов в работу. «Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений <...> Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — заявил Дюмин на встрече с председателем Госсовета Игорем Бабушкиным.  Дюмин также подчеркнул, что комиссия должна объединить усилия различных государственных структур, Фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. По его словам, участники СВО получают необходимую помощь, однако остаются нерешенные проблемы, требующие оперативного решения. Основное внимание на встрече Алексея Дюмина и Игоря Бабушкина было уделено вопросам социализации и реабилитации участников СВО, медицинской помощи и межведомственного взаимодействия. Бабушкин отметил важность сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества». Первое заседание комиссии состоится на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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