Помощник Путина призвал ускорить работу комиссии Госсовета по делам ветеранов СВО

Работу комиссии Госсовета по делам ветеранов СВО и их семей необходимо запустить как можно скорее. Об этом заявил помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он отметил необходимость более активного вовлечения регионов в работу.
«Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений <...> Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — заявил Дюмин на встрече с председателем Госсовета Игорем Бабушкиным.
Дюмин также подчеркнул, что комиссия должна объединить усилия различных государственных структур, Фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. По его словам, участники СВО получают необходимую помощь, однако остаются нерешенные проблемы, требующие оперативного решения.
Основное внимание на встрече Алексея Дюмина и Игоря Бабушкина было уделено вопросам социализации и реабилитации участников СВО, медицинской помощи и межведомственного взаимодействия. Бабушкин отметил важность сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества». Первое заседание комиссии состоится на следующей неделе.
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