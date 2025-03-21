Приближается шторм: ждать ли магнитную бурю 22 марта — прогноз ученых

Март оказался непростым месяцем для метеозависимых людей. Магнитные бури то и дело обрушивались на Землю. И, по прогнозам ученых, в ближайшее время ожидается очередной скачок геомагнитной активности. О том, ждать ли магнитную бурю 22 марта 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 22 марта 2025 года
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, после довольно высокой вспышечной активности в последние дни поверхность Солнца успокоилась. Уровень активности опустился до «зеленого» уровня и составляет всего 2,1 балла из 10. За последние дни эксперты зафиксировали всего четыре небольших вспышки класса С.
Магнитная буря 22 марта 2025 года
Ближайшие выходные обещают быть спокойными. Геомагнитная активность опустилась до «зеленых» значений, а уровень магнитосферы Земли не должен подняться выше трех баллов по Кр-индексу. При этом ученые отмечают, что риск магнитной бури все-таки есть и составляет 31%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Спокойная обстановка продлится до 27 марта. В четверг на следующей неделе, по предварительным прогнозом, уровень магнитосферы Земли резко вырастет до «красных» значений, и на планету обрушится магнитная буря. На следующий день геомагнитная активность пойдет на спад, но магнитосфера по-прежнему останется возбужденной.
Серьезным испытанием для метеозависимых людей станет начало апреля. 5 числа ученые прогнозируют серьезную магнитную бурю, после которой магнитосфера Земли остается возбужденной в течение десяти дней. В этот период возможны сильные магнитные бури. Спад геомагнитной активности произойдет только 15 апреля.
Атмосферное давление 22 марта 2025 года
По данным экспертов Гидрометцентра России, 22 марта в Москве атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. В Санкт-Петербурге давление окажется немного выше — 778 мм ртутного столба.
Главное правило для метеозависимых
Каждый человек на Земле может оказаться метеозависимым. Врачи предполагают, что примерно треть населения планеты ощущают влияния магнитных бурь. Чаще всего на геомагнитную активность жалуются люди после 50 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением.
На сегодняшний день есть лишь одно проверенное средство от влияния магнитных бурь: здоровый образ жизни. Как рассказала URA.RU невролог Юлия Караулова, именно отказ от вредных привычек, здоровое питание и регулярных отдых помогут повысить тонус организма и ослабить внешнее влияние на здоровье.
«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — объяснила Юлия Караулова.
Поэтому метеозависимым людям, которые хотят перестать чувствовать влияние магнитных бурь, стоит регулярно высыпаться, разнообразно и регулярно питаться, пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью хотя бы раз в неделю. Это поможет почувствовать себя лучше и перестать страдать от геомагнитной активности.
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