Песков: переговоры России и США по зерновой сделке будут непростыми

Предстоящие переговоры между Россией и США по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы обещают быть сложными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — прим. URA.RU), мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры», — сказал Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста.
По словам представителя Кремля, ожидается, что президент России Владимир Путин даст свое согласие на возобновление черноморской инициативы. Переговорщики готовы тщательно проработать множество деталей и аспектов, связанных с этой инициативой.
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