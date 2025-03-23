Песков: переговоры России и США по зерновой сделке будут непростыми

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Песков заявил, что переговоры РФ и США по зерновой сделке будут сложными
Песков заявил, что переговоры РФ и США по зерновой сделке будут сложными Фото:

Предстоящие переговоры между Россией и США по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы обещают быть сложными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — прим. URA.RU), мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры», — сказал Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста.

По словам представителя Кремля, ожидается, что президент России Владимир Путин даст свое согласие на возобновление черноморской инициативы. Переговорщики готовы тщательно проработать множество деталей и аспектов, связанных с этой инициативой.

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Предстоящие переговоры между Россией и США по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы обещают быть сложными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — прим. URA.RU), мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры», — сказал Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам представителя Кремля, ожидается, что президент России Владимир Путин даст свое согласие на возобновление черноморской инициативы. Переговорщики готовы тщательно проработать множество деталей и аспектов, связанных с этой инициативой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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