Жители Гагаузии вышли на протесты из-за штрафов за получение пенсий с помощью РФ

В столице автономной территории Гагаузия в Молдавии Комрате местные жители выражают недовольство в связи с наложением штрафов на граждан за получение социальных выплат через российские банки. Об этом сообщает RT.
«PAS грабит пенсионеров — позор режиму», «Спасибо России за помощь Гагаузии», — гласят плакаты протестующих местных жителей. В Гагаузии введены штрафы до 37 тысяч леев, которые налагаются за якобы получение «взяток», пишет RT. Отмечается, что полиция, по словам граждан, использует обманные методы для того, чтобы заставить их подписывать документы о наложении штрафов.
Ранее власти Гагаузии и объявили о выплатах дополнительных средств к пенсиям и зарплатам жителей региона. К 1 мая текущего года пенсионеры получили карты платежной системы «Мир», и уже 40% из них воспользовались возможностью получить дополнительную выплату.
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