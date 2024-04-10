10 апреля 2024

Жители Гагаузии при содействии РФ будут получать доплаты из гумфонда

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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в поселке Сосьва. Екатеринбург, гуманитарная помощь, прохожий, сосьва, окно, вода
Жители Гагаузии будут получать гуманитарную помощь от России Фото:

Жители автономной территории Гагаузия в Молдавии будут получать дополнительные выплаты к пенсиям и зарплатам, благодаря созданию специального гуманитарного фонда при содействии России. Об этом сообщил председатель местного парламента Дмитрий Константинов.

«Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время», — сказал Константинов ТАСС. Он также выразил опасения по поводу возможных препятствий со стороны центральных властей Молдавии: «Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать».

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Жители автономной территории Гагаузия в Молдавии будут получать дополнительные выплаты к пенсиям и зарплатам, благодаря созданию специального гуманитарного фонда при содействии России. Об этом сообщил председатель местного парламента Дмитрий Константинов. «Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время», — сказал Константинов ТАСС. Он также выразил опасения по поводу возможных препятствий со стороны центральных властей Молдавии: «Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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