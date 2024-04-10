Жители Гагаузии при содействии РФ будут получать доплаты из гумфонда

11 апреля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Жители Гагаузии будут получать гуманитарную помощь от России Фото: Илья Московец © URA.RU Жители автономной территории Гагаузия в Молдавии будут получать дополнительные выплаты к пенсиям и зарплатам, благодаря созданию специального гуманитарного фонда при содействии России. Об этом сообщил председатель местного парламента Дмитрий Константинов. «Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время», — сказал Константинов ТАСС. Он также выразил опасения по поводу возможных препятствий со стороны центральных властей Молдавии: «Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители автономной территории Гагаузия в Молдавии будут получать дополнительные выплаты к пенсиям и зарплатам, благодаря созданию специального гуманитарного фонда при содействии России. Об этом сообщил председатель местного парламента Дмитрий Константинов. «Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время», — сказал Константинов ТАСС. Он также выразил опасения по поводу возможных препятствий со стороны центральных властей Молдавии: «Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать».