Жители Гагаузии при содействии РФ будут получать доплаты из гумфонда

Жители Гагаузии будут получать гуманитарную помощь от России
Жители автономной территории Гагаузия в Молдавии будут получать дополнительные выплаты к пенсиям и зарплатам, благодаря созданию специального гуманитарного фонда при содействии России. Об этом сообщил председатель местного парламента Дмитрий Константинов.
«Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время», — сказал Константинов ТАСС. Он также выразил опасения по поводу возможных препятствий со стороны центральных властей Молдавии: «Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать».
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