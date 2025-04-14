WIldberries переносит ряд популярных товаров в раздел «18+»

Wildberries сообщила, что перестанет продавать детям тату-наборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Популярный маркетплейс отказался продавать детям тату-машинки
Популярный маркетплейс отказался продавать детям тату-машинки Фото:

На маркетплейсе Wildberries переместят наборы для татуировок в раздел «Для взрослых». Также проводится проверка по факту возможной продажи детям некачественных комплектов для тату. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Wildberries всегда оперативно реагирует на обращения своих клиентов, правообладателей, государственных органов и общественных организаций. Поэтому в настоящее время маркетплейс проводит проверку и осуществляет перенос таких товаров в раздел „18+“», — сообщили ТАСС в пресс-службе объединения Wildberries и Russ.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась с письмом к генеральному директору компании Wildberries Татьяне Ким. В документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС, Лантратова попросила провести проверку в связи с информацией о продаже детям наборов для татуировок, которые могут представлять потенциальную опасность.

Как писало URA.RU, маркетплейс принял решение о смягчении условий для владельцев пунктов выдачи заказов. В рамках новой политики были отменены более десяти видов штрафов и удержаний. Ранее Wildberries и Avito высказались против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», пишет «Национальная Служба Новостей».

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На маркетплейсе Wildberries переместят наборы для татуировок в раздел «Для взрослых». Также проводится проверка по факту возможной продажи детям некачественных комплектов для тату. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Wildberries всегда оперативно реагирует на обращения своих клиентов, правообладателей, государственных органов и общественных организаций. Поэтому в настоящее время маркетплейс проводит проверку и осуществляет перенос таких товаров в раздел „18+“», — сообщили ТАСС в пресс-службе объединения Wildberries и Russ. Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась с письмом к генеральному директору компании Wildberries Татьяне Ким. В документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС, Лантратова попросила провести проверку в связи с информацией о продаже детям наборов для татуировок, которые могут представлять потенциальную опасность. Как писало URA.RU, маркетплейс принял решение о смягчении условий для владельцев пунктов выдачи заказов. В рамках новой политики были отменены более десяти видов штрафов и удержаний. Ранее Wildberries и Avito высказались против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», пишет «Национальная Служба Новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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