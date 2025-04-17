Кинолог рассказал, как перевоспитать непослушную собаку

Непослушных собак возможно перевоспитать. С таким заявлением выступил кинолог, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он подчеркнул, что изменить поведение взрослой собаки возможно, хотя этот процесс может быть длительным и требовать значительных усилий.
«Перевоспитать можно, но это довольно сложно. Иногда на это уходят годы», — предупредил Уражевский. Его слова передает «Ридус».
Уражевский акцентировал внимание на важности социализации животных в раннем возрасте. Он отметил, что ключевые черты характера и основные модели поведения закладываются у щенков примерно в возрасте от двух до трех месяцев. В этот период животное должно получать разнообразный опыт, включая общение, изучение новых звуков и социализацию.
Если собака уже выросла, изменить ее поведение без помощи профессионалов может быть непросто. В таких случаях кинолог рекомендует обратиться к зоопсихологу, кинологу или хэндлеру, особенно если владельцу важны выставки.
Тем, кто решит справиться самостоятельно, Уражевский советует не ограничиваться только чтением инструкций в интернете. «Необходимо много общаться с собаками и по возможности пройти курсы базовой дрессировки, чтобы точно знать, что делать», — добавил он.
Ключевыми качествами для владельца в процессе коррекции поведения должны стать настойчивость, мягкость и эмоциональная устойчивость. «Перевоспитание — это большой труд, требующий упорства, терпения и доброты. Но если у вас есть желание помочь собаке, все возможно», — подчеркивает специалист.
Сколько времени потребуется на переобучение, зависит от множества факторов, включая темперамент и породные черты собаки. В некоторых случаях видимый прогресс может быть достигнут уже через несколько недель, в других — потребуется гораздо больше времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.