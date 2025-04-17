Кинолог рассказал, как перевоспитать непослушную собаку

Кинолог Уражевский: непослушных собак можно перевоспитать
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Перевоспитать непослушную собаку возможно, заявил кинолог Уражевский
Перевоспитать непослушную собаку возможно, заявил кинолог Уражевский Фото:

Непослушных собак возможно перевоспитать. С таким заявлением выступил кинолог,  президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он подчеркнул, что изменить поведение взрослой собаки возможно, хотя этот процесс может быть длительным и требовать значительных усилий.

«Перевоспитать можно, но это довольно сложно. Иногда на это уходят годы», — предупредил Уражевский. Его слова передает «Ридус».

Уражевский акцентировал внимание на важности социализации животных в раннем возрасте. Он отметил, что ключевые черты характера и основные модели поведения закладываются у щенков примерно в возрасте от двух до трех месяцев. В этот период животное должно получать разнообразный опыт, включая общение, изучение новых звуков и социализацию. 

Если собака уже выросла, изменить ее поведение без помощи профессионалов может быть непросто. В таких случаях кинолог рекомендует обратиться к зоопсихологу, кинологу или хэндлеру, особенно если владельцу важны выставки.

Тем, кто решит справиться самостоятельно, Уражевский советует не ограничиваться только чтением инструкций в интернете. «Необходимо много общаться с собаками и по возможности пройти курсы базовой дрессировки, чтобы точно знать, что делать», — добавил он.

Ключевыми качествами для владельца в процессе коррекции поведения должны стать настойчивость, мягкость и эмоциональная устойчивость. «Перевоспитание — это большой труд, требующий упорства, терпения и доброты. Но если у вас есть желание помочь собаке, все возможно», — подчеркивает специалист.

Сколько времени потребуется на переобучение, зависит от множества факторов, включая темперамент и породные черты собаки. В некоторых случаях видимый прогресс может быть достигнут уже через несколько недель, в других — потребуется гораздо больше времени.

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Непослушных собак возможно перевоспитать. С таким заявлением выступил кинолог,  президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он подчеркнул, что изменить поведение взрослой собаки возможно, хотя этот процесс может быть длительным и требовать значительных усилий. «Перевоспитать можно, но это довольно сложно. Иногда на это уходят годы», — предупредил Уражевский. Его слова передает «Ридус». Уражевский акцентировал внимание на важности социализации животных в раннем возрасте. Он отметил, что ключевые черты характера и основные модели поведения закладываются у щенков примерно в возрасте от двух до трех месяцев. В этот период животное должно получать разнообразный опыт, включая общение, изучение новых звуков и социализацию.  Если собака уже выросла, изменить ее поведение без помощи профессионалов может быть непросто. В таких случаях кинолог рекомендует обратиться к зоопсихологу, кинологу или хэндлеру, особенно если владельцу важны выставки. Тем, кто решит справиться самостоятельно, Уражевский советует не ограничиваться только чтением инструкций в интернете. «Необходимо много общаться с собаками и по возможности пройти курсы базовой дрессировки, чтобы точно знать, что делать», — добавил он. Ключевыми качествами для владельца в процессе коррекции поведения должны стать настойчивость, мягкость и эмоциональная устойчивость. «Перевоспитание — это большой труд, требующий упорства, терпения и доброты. Но если у вас есть желание помочь собаке, все возможно», — подчеркивает специалист. Сколько времени потребуется на переобучение, зависит от множества факторов, включая темперамент и породные черты собаки. В некоторых случаях видимый прогресс может быть достигнут уже через несколько недель, в других — потребуется гораздо больше времени.
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