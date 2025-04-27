Лавров: Россия готова искать баланс интересов с Украиной

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Лавров заявил, что Россия готова искать баланс интересов как в отношении Украины, так и в стратегических отношениях с США
Лавров заявил, что Россия готова искать баланс интересов как в отношении Украины, так и в стратегических отношениях с США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российская сторона готова искать баланс интересов в процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — отметил Лавров. Его слова приводит телекомпания CBS. В ходе интервью министр также подчеркнул, что позиция России по украинскому вопросу остается последовательной, и Москва открыта для обсуждения вопросов безопасности и дальнейшего взаимодействия как с Киевом, так и с западными партнерами. Лавров добавил, что не будет вдаваться в детали переговоров, заявив, что не обсуждает их публично.

Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Россия открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений по урегулированию украинского кризиса, в то время как у Киева отсутствует готовность к переговорам. После выхода Украины из диалога и введения указа о самозапрете на контакты с российским руководством, процесс переговоров был фактически заморожен.

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Российская сторона готова искать баланс интересов в процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — отметил Лавров. Его слова приводит телекомпания CBS. В ходе интервью министр также подчеркнул, что позиция России по украинскому вопросу остается последовательной, и Москва открыта для обсуждения вопросов безопасности и дальнейшего взаимодействия как с Киевом, так и с западными партнерами. Лавров добавил, что не будет вдаваться в детали переговоров, заявив, что не обсуждает их публично. Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Россия открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений по урегулированию украинского кризиса, в то время как у Киева отсутствует готовность к переговорам. После выхода Украины из диалога и введения указа о самозапрете на контакты с российским руководством, процесс переговоров был фактически заморожен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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