Лавров: Россия готова искать баланс интересов с Украиной

Российская сторона готова искать баланс интересов в процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — отметил Лавров. Его слова приводит телекомпания CBS. В ходе интервью министр также подчеркнул, что позиция России по украинскому вопросу остается последовательной, и Москва открыта для обсуждения вопросов безопасности и дальнейшего взаимодействия как с Киевом, так и с западными партнерами. Лавров добавил, что не будет вдаваться в детали переговоров, заявив, что не обсуждает их публично.
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Россия открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений по урегулированию украинского кризиса, в то время как у Киева отсутствует готовность к переговорам. После выхода Украины из диалога и введения указа о самозапрете на контакты с российским руководством, процесс переговоров был фактически заморожен.
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