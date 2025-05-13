Песков: делегация России будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг

Российские представители будут ожидать украинскую сторону для переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая, согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом точный состав российской делегации он не раскрыл.
«В четверг в Стамбуле наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего. Он добавил, что решение о составе делегации и точном времени начала переговоров будет принято после получения указания президента: «Могу сказать, когда будет указание президента, тогда мы это сделаем».
Песков также не стал комментировать регулярные заявления главы Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером. Он лишь заявил, что Москва оценивает только инициативы, исходящие от президента России. Больше он ничего не стал добавлять по этому поводу.
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий, который был прерван в 2022 году. Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность к встрече после призыва президента США Дональда Трампа. Он уже вылетел в Турцию для встречи с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона рассчитывает, что встреча пройдет конструктивно и не будет использована в пиар-целях. Он отметил, что на ней будут обсуждаться вопросы территорий и устойчивого урегулирования конфликта на Украине. При этом на переговорах также будет присутствовать американская делегация, которую возглавит госсекретарь Марко Рубио.
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