В России хотят ограничить продажу самогонных аппаратов

Росалкогольтабакконтроль совместно с Министерством финансов разрабатывает проект постановления, направленный на ужесточение регулирования продажи самогонных аппаратов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Юрий Васильченко на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.
«Служба участвует также в разработке <...> ограничений розничной продажи самогонных аппаратов», — сказал Васильченко, передает ТАСС. Среди ключевых инициатив также — полный запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и обязательная сертификация оборудования на предмет безопасности. Планируется, что покупка самогонных аппаратов будет возможна только по паспорту, что снизит риски приобретения техники несовершеннолетними.
Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин подчеркивал необходимость запрета продажи самогонных аппаратов лицам младше 18 лет и предлагал ввести символическую пошлину для владельцев мощных устройств. В феврале 2025 года в Государственную думу был внесен законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов. Документ предполагает включение такого оборудования в перечень объектов, реклама которых не допускается, если оно может использоваться для производства спиртосодержащих продуктов крепостью более 16% в домашних условиях.
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