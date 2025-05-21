Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за распространение взрывчаток

Верховный суд Республики Крым назначил 18 лет колонии строгого режима жителю Севастополя за перевозку взрывчатки по заданию Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Мужчина 1983 года рождения, имеющий гражданство России и Украины, был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер. По указанию куратора он занимался поиском тайников со взрывчаткой на территории региона.
Весной 2024 года мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и перевез его к себе домой. В составе СВУ обнаружено около 620 граммов пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена, электродетонатор, а также передатчик и приемник исполнительного устройства. Позже он передал устройство агенту Службы безопасности Украины тайниковым способом.
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