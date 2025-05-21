ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

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ВСУ ударили по учебному центру ЗАЭС
ВСУ ударили по учебному центру ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Учебный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире тренажер реакторного зала, подвергся неоднократным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника ударили по крыше корпуса, критических разрушений не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Сегодня ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических разрушений нет», — говорится в сообщении ЗАЭС в официальном telegram-канале.

Ранее российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву и Киевской области, основными целями которого стали военные аэродромы и объекты инфраструктуры ВСУ. По сообщениям военных корреспондентов, в атаке участвовали не менее 273 дронов «Герань», что стало одной из крупнейших подобных операций за время конфликта.

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Учебный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире тренажер реакторного зала, подвергся неоднократным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника ударили по крыше корпуса, критических разрушений не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС. «Сегодня ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических разрушений нет», — говорится в сообщении ЗАЭС в официальном telegram-канале. Ранее российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву и Киевской области, основными целями которого стали военные аэродромы и объекты инфраструктуры ВСУ. По сообщениям военных корреспондентов, в атаке участвовали не менее 273 дронов «Герань», что стало одной из крупнейших подобных операций за время конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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