ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Учебный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире тренажер реакторного зала, подвергся неоднократным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника ударили по крыше корпуса, критических разрушений не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«Сегодня ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических разрушений нет», — говорится в сообщении ЗАЭС в официальном telegram-канале.
Ранее российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву и Киевской области, основными целями которого стали военные аэродромы и объекты инфраструктуры ВСУ. По сообщениям военных корреспондентов, в атаке участвовали не менее 273 дронов «Герань», что стало одной из крупнейших подобных операций за время конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.