Трамп обрадовался новому президенту Польши

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу в связи с избранием Кароля Навроцкого, который накануне победил в ходе выборов нового главы государства. Об этом Трамп написал в соцсетях.
«Поздравляю, Польша, ты выбрала победителя», — сообщил Трамп. Его сообщение опубликовано в соцсети TruthSocial. Кроме того, глава Белого дома прикрепил к своему посту сообщение с заголовком статьи телеканала Newsmax: «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе».
Накануне Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал 50,89% голосов. Его соперник от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,11%. В России против Навроцкого возбуждено уголовное дело, и он включен в список разыскиваемых лиц. Кроме того, Навроцкий открыто заявляет о недопустимости членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Помимо этого, он выступает за ужесточение условий пребывания для граждан Украины, находящихся на территории Польши.
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