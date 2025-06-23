В Забайкалье из-за пожаров эвакуируют детей из лагеря «Парус»

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Решение принято в качестве меры предосторожности на случай усиления ветра
Решение принято в качестве меры предосторожности на случай усиления ветра Фото:

В Забайкальском крае проводится экстренная эвакуация детей из летнего лагеря «Парус» из-за угрозы лесного пожара. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Работу лагеря пока приостановили в превентивных целях, зданию ничего не угрожает», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Виктор Трушин, передает «Комсомольская правда — Иркутск». Решение о приостановке смены принято в качестве меры предосторожности на случай усиления ветра, который может способствовать быстрому распространению огня.

В лагере находились 153 ребенка. Все они будут организованно доставлены в Читу, где их передадут родителям. Для детей из других городов предусмотрено размещение в гостиницах или общежитиях под присмотром вожатых. Местные жители отмечают, что дорога к лагерю уже перекрыта, а на подъезде дежурит экипаж ДПС для обеспечения безопасности. Работы по ликвидации пожара в районе Атамановки продолжаются. Специалисты создают минерализованные полосы для предотвращения распространения огня. В регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности.

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В Забайкальском крае проводится экстренная эвакуация детей из летнего лагеря «Парус» из-за угрозы лесного пожара. Об этом сообщили в региональном МЧС. «Работу лагеря пока приостановили в превентивных целях, зданию ничего не угрожает», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Виктор Трушин, передает «Комсомольская правда — Иркутск». Решение о приостановке смены принято в качестве меры предосторожности на случай усиления ветра, который может способствовать быстрому распространению огня. В лагере находились 153 ребенка. Все они будут организованно доставлены в Читу, где их передадут родителям. Для детей из других городов предусмотрено размещение в гостиницах или общежитиях под присмотром вожатых. Местные жители отмечают, что дорога к лагерю уже перекрыта, а на подъезде дежурит экипаж ДПС для обеспечения безопасности. Работы по ликвидации пожара в районе Атамановки продолжаются. Специалисты создают минерализованные полосы для предотвращения распространения огня. В регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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