В Забайкалье из-за пожаров эвакуируют детей из лагеря «Парус»

В Забайкальском крае проводится экстренная эвакуация детей из летнего лагеря «Парус» из-за угрозы лесного пожара. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Работу лагеря пока приостановили в превентивных целях, зданию ничего не угрожает», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Виктор Трушин, передает «Комсомольская правда — Иркутск». Решение о приостановке смены принято в качестве меры предосторожности на случай усиления ветра, который может способствовать быстрому распространению огня.
В лагере находились 153 ребенка. Все они будут организованно доставлены в Читу, где их передадут родителям. Для детей из других городов предусмотрено размещение в гостиницах или общежитиях под присмотром вожатых. Местные жители отмечают, что дорога к лагерю уже перекрыта, а на подъезде дежурит экипаж ДПС для обеспечения безопасности. Работы по ликвидации пожара в районе Атамановки продолжаются. Специалисты создают минерализованные полосы для предотвращения распространения огня. В регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности.
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