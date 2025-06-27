Посол Германии покинул здание МИД России, не дождавшись Захаровой

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вышел из здания МИД России. Там ему должны были объявить об ответных мерах на преследование российских журналистов в Германии.
«Ламбсдорф покинул здание МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в министерстве ему должны были сообщить об ответных мерах в связи с преследованием российских журналистов в Германии.
Он находился в министерстве около десяти минут и сообщил журналистам, что после короткого перерыва возобновит переговоры. Дипломат планировал встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
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