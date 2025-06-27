Посол Германии покинул здание МИД России, не дождавшись Захаровой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ламбсдорф планировал встретиться с Захаровой
Ламбсдорф планировал встретиться с Захаровой Фото:

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вышел из здания МИД России. Там ему должны были объявить об ответных мерах на преследование российских журналистов в Германии.

«Ламбсдорф покинул здание МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в министерстве ему должны были сообщить об ответных мерах в связи с преследованием российских журналистов в Германии.

Он находился в министерстве около десяти минут и сообщил журналистам, что после короткого перерыва возобновит переговоры. Дипломат планировал встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вышел из здания МИД России. Там ему должны были объявить об ответных мерах на преследование российских журналистов в Германии. «Ламбсдорф покинул здание МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в министерстве ему должны были сообщить об ответных мерах в связи с преследованием российских журналистов в Германии. Он находился в министерстве около десяти минут и сообщил журналистам, что после короткого перерыва возобновит переговоры. Дипломат планировал встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...