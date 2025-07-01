В МИД РФ заявили о попытках «отдельных сил» внести раскол в отношения России и Азербайджана

Россия наблюдает активные усилия ряда сил, направленные на внесение раскола в отношения между Москвой и Баку. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Масюк.
«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку», — сказал Машук на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в Центре знаний «Машук». Цитату приводит ТАСС. Он отметил, что в последнее время возникают инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL (Azerbaijan Airlines), произошедшей в декабре прошлого года, что привело, в частности, к закрытию Русского дома в Баку.
Масюк подчеркнул, что российская сторона продолжает доносить до Азербайджана свои принципиальные подходы с целью нейтрализовать возможный вред отношениям. «Сегодня нам пытаются инкриминировать давление на этнических азербайджанцев в России в связи с задержанием недавно в Екатеринбурге граждан РФ, подозреваемых в совершении тяжких преступлений», — добавил он.
По его словам, Россия рассчитывает, что аналогичный подход будет проявлен и со стороны азербайджанского руководства. Дмитрий Масюк подчеркнул важность дальнейшего диалога и взаимодействия между Россией и Азербайджаном для предотвращения напряженности и укрепления двусторонних отношений.
Обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном произошло после задержания в Екатеринбурге десятков граждан Азербайджана 27 июня 2025 года, что вызвало официальный протест Баку и отмену участия в совместных мероприятиях. Кремль выразил сожаление по поводу разрушения связей и назвал реакцию азербайджанской стороны чрезмерной, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.
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