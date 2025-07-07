Бывшего замглавы Росгвардии Стригунова обвинили в получении взятки

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Стригунову предъявили два обвинения
Стригунову предъявили два обвинения Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывшему первому заместителю главы Росгвардии генерал-полковнику Юрию Стригунову предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Стригунову предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили в РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. Ранее появилась информация о задержании замглавы Росгвардии.

Юрий Стригунов занимал пост первого заместителя директора Росгвардии с конца января 2020 года. До этого он руководил войсками Сибирского округа Национальной гвардии и с 2017 года носит звание генерал-полковника.

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Бывшему первому заместителю главы Росгвардии генерал-полковнику Юрию Стригунову предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Стригунову предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили в РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. Ранее появилась информация о задержании замглавы Росгвардии. Юрий Стригунов занимал пост первого заместителя директора Росгвардии с конца января 2020 года. До этого он руководил войсками Сибирского округа Национальной гвардии и с 2017 года носит звание генерал-полковника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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