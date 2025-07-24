ТАСС: в РФ с 1 августа могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей

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Ограничения на экспорт бензина могут быть введены на один-два месяца
Ограничения на экспорт бензина могут быть введены на один-два месяца Фото:

С 1 августа в России могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке. Сейчас ограничения действуют лишь для непроизводителей до конца августа.

«Готовится решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа», — заявили собеседники ТАСС. По словам источников, ограничения могут ввести на один-два месяца.

Вопрос о новых ограничениях подняли участники биржевого комитета ФАС России из-за роста цен на бензин: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей за тонну. Окончательное решение будет принято с учетом ситуации на рынке.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак уже предупреждал о возможном введении запрета на экспорт бензина. По его словам, это может произойти в августе-сентябре или в ближайшие дни, в зависимости от ситуации на бирже. Он отметил, что решения будут приниматься в течение нескольких дней. По его словам, официальных предложений о запрете не поступало, но тема обсуждается из-за роста биржевых цен на топливо.

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С 1 августа в России могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке. Сейчас ограничения действуют лишь для непроизводителей до конца августа. «Готовится решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа», — заявили собеседники ТАСС. По словам источников, ограничения могут ввести на один-два месяца. Вопрос о новых ограничениях подняли участники биржевого комитета ФАС России из-за роста цен на бензин: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей за тонну. Окончательное решение будет принято с учетом ситуации на рынке. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак уже предупреждал о возможном введении запрета на экспорт бензина. По его словам, это может произойти в августе-сентябре или в ближайшие дни, в зависимости от ситуации на бирже. Он отметил, что решения будут приниматься в течение нескольких дней. По его словам, официальных предложений о запрете не поступало, но тема обсуждается из-за роста биржевых цен на топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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