ТАСС: в РФ с 1 августа могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей

С 1 августа в России могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке. Сейчас ограничения действуют лишь для непроизводителей до конца августа.
«Готовится решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа», — заявили собеседники ТАСС. По словам источников, ограничения могут ввести на один-два месяца.
Вопрос о новых ограничениях подняли участники биржевого комитета ФАС России из-за роста цен на бензин: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей за тонну. Окончательное решение будет принято с учетом ситуации на рынке.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак уже предупреждал о возможном введении запрета на экспорт бензина. По его словам, это может произойти в августе-сентябре или в ближайшие дни, в зависимости от ситуации на бирже. Он отметил, что решения будут приниматься в течение нескольких дней. По его словам, официальных предложений о запрете не поступало, но тема обсуждается из-за роста биржевых цен на топливо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.