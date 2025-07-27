Зеленский обсудил с Макроном встречу с Путиным

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
«Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На нем обязательно должны присутствовать представители Европы», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Кроме того, президент Украины проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Он сообщил о том, что делегациям удалось договориться о новом обмене пленными. Также Зеленский обсудил с французским лидером евроинтеграцию Украины.
Ранее Зеленский сообщил о том, что им были введены новые санкционные решения в рамках совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он сообщил, что украинские санкции будут синхронизированы с европейскими. Второе решение, которое озвучил Зеленский, касается введения ограничений против российского военного производства.
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