Зеленский обсудил с Макроном встречу с Путиным

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Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор Фото:

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

«Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На нем обязательно должны присутствовать представители Европы», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Кроме того, президент Украины проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Он сообщил о том, что делегациям удалось договориться о новом обмене пленными. Также Зеленский обсудил с французским лидером евроинтеграцию Украины.

Ранее Зеленский сообщил о том, что им были введены новые санкционные решения в рамках совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он сообщил, что украинские санкции будут синхронизированы с европейскими. Второе решение, которое озвучил Зеленский, касается введения ограничений против российского военного производства.

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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. «Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На нем обязательно должны присутствовать представители Европы», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Кроме того, президент Украины проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Он сообщил о том, что делегациям удалось договориться о новом обмене пленными. Также Зеленский обсудил с французским лидером евроинтеграцию Украины. Ранее Зеленский сообщил о том, что  им были введены новые санкционные решения в рамках совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он сообщил, что украинские санкции будут синхронизированы с европейскими. Второе решение, которое озвучил Зеленский, касается введения ограничений против российского военного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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