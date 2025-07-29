29 июля 2025

ВСУ жестоко ударили по супружеской паре в одном из регионов РФ

ВСУ ударили по машине с семьей в Белгородской области, применив FPV-дрон
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон влетел в автомобиль, в котором находилась супружеская пара, рассказал Гладков
Дрон влетел в автомобиль, в котором находилась супружеская пара, рассказал Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате атаки пострадала супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале 29 июля.

«В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения „Орлан“ доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

По информации главы региона, супруг пострадавшей самостоятельно обратился за медицинской помощью. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время оба проходят обследование в медицинском учреждении.

Это не первый случай атаки FPV-дронов на автомобили в Белгородской области: ранее в июле подобные удары фиксировались в селе Ясные Зори и в районе хутора Первомайский, где также были пострадавшие и погибший. Во всех случаях пострадавшим оказывали медицинскую помощь, а транспортные средства получали повреждения.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате атаки пострадала супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале 29 июля. «В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения „Орлан“ доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков. По информации главы региона, супруг пострадавшей самостоятельно обратился за медицинской помощью. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время оба проходят обследование в медицинском учреждении. Это не первый случай атаки FPV-дронов на автомобили в Белгородской области: ранее в июле подобные удары фиксировались в селе Ясные Зори и в районе хутора Первомайский, где также были пострадавшие и погибший. Во всех случаях пострадавшим оказывали медицинскую помощь, а транспортные средства получали повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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