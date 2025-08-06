Бывший муж основательницы Wildberries будет судиться из-за унижений

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Бакальчук подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Лобушкину
Бакальчук подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Лобушкину Фото:

Владислав Бакальчук, основатель одной из крупнейших российских интернет-компаний Wildberries, подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Георгию Лобушкину, бывшему пресс-секретарю социальной сети «ВКонтакте». Судебная повестка была направлена Лобушкину через портал «Госуслуги».

В документах, поступивших в суд, не указаны конкретные основания для подачи иска. В карточке дела отмечено, что Бакальчук требует признать недействительными сведения, которые, по его мнению, порочат его деловую репутацию. «Речь идет о признании недействительными сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Бакальчука», — говорится в материалах дела, передает telegram-канал Baza.

Отмечается, что причиной судебного разбирательства может стать публикация Лобушкина, размещенная в его telegram-канале в декабре 2024 года. Тогда медиаменеджер объявил о присуждении Бакальчуку ироничной награды «Трансформация года» в своем антирейтинге.

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Владислав Бакальчук, основатель одной из крупнейших российских интернет-компаний Wildberries, подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Георгию Лобушкину, бывшему пресс-секретарю социальной сети «ВКонтакте». Судебная повестка была направлена Лобушкину через портал «Госуслуги». В документах, поступивших в суд, не указаны конкретные основания для подачи иска. В карточке дела отмечено, что Бакальчук требует признать недействительными сведения, которые, по его мнению, порочат его деловую репутацию. «Речь идет о признании недействительными сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Бакальчука», — говорится в материалах дела, передает telegram-канал Baza. Отмечается, что причиной судебного разбирательства может стать публикация Лобушкина, размещенная в его telegram-канале в декабре 2024 года. Тогда медиаменеджер объявил о присуждении Бакальчуку ироничной награды «Трансформация года» в своем антирейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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