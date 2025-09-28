Захарова отреагировала на слова Дурова о связи французских спецслужб и молдавских властей

Захарова о просьбе Парижа цензуровать Telegram по Молдавии: у Запада нет совести
Западные страны действуют «без совести по всем фронтам». В частности, это касается Парижа, чьи спецслужбы около года назад пытались добиться от сооснователя Telegram Павла Дурова цензурирования определенных каналов в интересах молдавских властей перед президентскими выборами. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запад действует без совести по всем фронтам», — заявила Захарова РИА Новости. Она также не удивилась этому факту. «Кто бы сомневался», — добавила дипломат. 

Ранее Павел Дуров в своем telegram-канале сообщил, что примерно год назад французские спецслужбы через посредника предлагали ему помощь по личному судебному делу в обмен на содействие в цензуре некоторых telegram-каналов перед выборами президента Молдавии. По его словам, Telegram частично выполнил первый запрос, удалив каналы, нарушающие правила.

