Собянин: Москву пытался атаковать украинский БПЛА

Об атаке дрона на Москву предупредил мэр Сергей Собянин
Об атаке дрона на Москву предупредил мэр Сергей Собянин
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву вечером 23 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. По данным градоначальника, дрон был сбит силами противовоздушной обороны Минобороны России на подлете к городу.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник», — написал Собянин. Он уточнил, что дрон летел в направлении Москвы.

Специалисты экстренных служб продолжают работу на территории, где были обнаружены обломки. Ранее 23 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Чувашии.

