В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала жительница

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Грайворонского округа пострадала при атаке БПЛА
Жительница Грайворонского округа пострадала при атаке БПЛА Фото:

В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ получила ранения местная жительница. Женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Село Дунака Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница», — написал Гладков в telegram-канале. 

По данным главы региона, у женщины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказанной помощи она отказалась от госпитализации. В результате детонации также повреждены фасад и ограждение частного домовладения, а также автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи ранения мирных жителей в результате атак дронов ВСУ. Так, в селе Ясные Зори при детонации беспилотника пострадала супружеская пара, получившая минно-взрывные и осколочные травмы. Пострадавшим тогда также была оказана медицинская помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ получила ранения местная жительница. Женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Село Дунака Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница», — написал Гладков в telegram-канале.  По данным главы региона, у женщины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказанной помощи она отказалась от госпитализации. В результате детонации также повреждены фасад и ограждение частного домовладения, а также автомобиль. Информация о последствиях уточняется. Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи ранения мирных жителей в результате атак дронов ВСУ. Так, в селе Ясные Зори при детонации беспилотника пострадала супружеская пара, получившая минно-взрывные и осколочные травмы. Пострадавшим тогда также была оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...