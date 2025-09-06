В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала жительница

В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ получила ранения местная жительница. Женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Дунака Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница», — написал Гладков в telegram-канале.
По данным главы региона, у женщины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказанной помощи она отказалась от госпитализации. В результате детонации также повреждены фасад и ограждение частного домовладения, а также автомобиль. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи ранения мирных жителей в результате атак дронов ВСУ. Так, в селе Ясные Зори при детонации беспилотника пострадала супружеская пара, получившая минно-взрывные и осколочные травмы. Пострадавшим тогда также была оказана медицинская помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.