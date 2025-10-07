ГД исключила период СВО из срока действия результатов школьных олимпиад

Госдума приняла закон об исключении периода участия в СВО из срока действия результатов школьных олимпиад. Законопроект был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.
«Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“», — говорится на официальном сайте Думы. Согласно действующему законодательству, результаты олимпиад школьников, дающие право на прием без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета по профилю олимпиады, действуют в течение четырех лет после года проведения олимпиады. Новая поправка исключает из этого срока период, когда победитель или призер олимпиады проходил службу в рамках СВО.
Госдума ранее уже принимала меры по поддержке таких граждан: с 3 августа действует закон, согласно которому для участников СВО приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ на период службы.
