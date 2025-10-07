ГД исключила период СВО из срока действия результатов школьных олимпиад

Новая поправка исключает период, когда победитель олимпиады проходил службу на СВО
Новая поправка исключает период, когда победитель олимпиады проходил службу на СВО

Госдума приняла закон об исключении периода участия в СВО из срока действия результатов школьных олимпиад. Законопроект был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

«Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“», — говорится на официальном сайте Думы. Согласно действующему законодательству, результаты олимпиад школьников, дающие право на прием без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета по профилю олимпиады, действуют в течение четырех лет после года проведения олимпиады. Новая поправка исключает из этого срока период, когда победитель или призер олимпиады проходил службу в рамках СВО.

Госдума ранее уже принимала меры по поддержке таких граждан: с 3 августа действует закон, согласно которому для участников СВО приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ на период службы.

