Захарова увидела цинизм Евросоюза, который высказывался об обстрелах ЗАЭС

Страны ЕС и НАТО поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, а также становятся их непосредственными соучастниками. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
«Именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи „ЗАЭС –Днепровская“, что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Комментируя вопрос СМИ о заявлении Европейской внешнеполитической службы относительно ситуации вокруг ЗАЭС, в котором под предлогом «необходимости обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности станции» выдвигаются антироссийские лозунги, она подчеркнула невозможность провокаций Украины без поддержки. «Особенно цинично эти пассажи звучат из уст представителя Евросоюза — объединения, продолжающего оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, без которой подобные провокации были бы невозможны», — добавила она.
ЗАЭС неоднократно подверглась атакам ВСУ. Так, 6 октября, АЭС и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Украины. По предварительным данным, повреждения получила пожарная часть, расположенная в 1,2 км от периметра ЗАЭС.
