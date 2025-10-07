Захарова увидела цинизм Евросоюза, который высказывался об обстрелах ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова считает, что страны ЕС и НАТО поощряют Украину к новым нападениям
Мария Захарова считает, что страны ЕС и НАТО поощряют Украину к новым нападениям Фото:

Страны ЕС и НАТО поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, а также становятся их непосредственными соучастниками. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

«Именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи „ЗАЭС –Днепровская“, что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. 

Комментируя вопрос СМИ о заявлении Европейской внешнеполитической службы относительно ситуации вокруг ЗАЭС, в котором под предлогом «необходимости обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности станции» выдвигаются антироссийские лозунги, она подчеркнула невозможность провокаций Украины без поддержки. «Особенно цинично эти пассажи звучат из уст представителя Евросоюза — объединения, продолжающего оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, без которой подобные провокации были бы невозможны», — добавила она.

ЗАЭС неоднократно подверглась атакам ВСУ. Так, 6 октября, АЭС и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Украины. По предварительным данным, повреждения получила пожарная часть, расположенная в 1,2 км от периметра ЗАЭС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны ЕС и НАТО поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, а также становятся их непосредственными соучастниками. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). «Именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи „ЗАЭС –Днепровская“, что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.  Комментируя вопрос СМИ о заявлении Европейской внешнеполитической службы относительно ситуации вокруг ЗАЭС, в котором под предлогом «необходимости обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности станции» выдвигаются антироссийские лозунги, она подчеркнула невозможность провокаций Украины без поддержки. «Особенно цинично эти пассажи звучат из уст представителя Евросоюза — объединения, продолжающего оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, без которой подобные провокации были бы невозможны», — добавила она. ЗАЭС неоднократно подверглась атакам ВСУ. Так, 6 октября, АЭС и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Украины. По предварительным данным, повреждения получила пожарная часть, расположенная в 1,2 км от периметра ЗАЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...