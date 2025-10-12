Харрис рассказала о своей обиде на Байдена

В период президентской гонки 2024 года у экс-кандидата в президенты США и бывшего вице-президента страны Камалы Харрис сложились напряженные отношения с экс-президентом США Джо Байденом. В своих мемуарах она призналась, что испытывала разочарование и гнев в адрес политика.
В книге также содержится критика профессиональных качеств Байдена: Харрис отмечала снижение его ораторских способностей и неуверенность в публичных выступлениях. Она упомянула, что команда Байдена ограничивала ее активность во время совместной предвыборной кампании, опасаясь, что она может затмить основного кандидата. Эти эпизоды, по мнению автора, демонстрировали системные проблемы в сотрудничестве между политиками.
Напряженная ситуация усугубилась после того, как Байден досрочно вышел из предвыборной гонки, оставив Харрис всего 107 дней для полноценной кампании. Несмотря на усилия, ей не удалось одержать победу над Трампом на состоявшихся в ноябре 2024 года выборах.
