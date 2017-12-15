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15 декабря 2017
Главные новости 
15:37  15 декабря 2017 0

Чему можно научиться на проблемах Промсвязьбанка

Строчка в топах не спасет ваши вклады. Ведущие финансисты: как выбирать банк
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт. Разное. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
История с Промсвязьбанком показала, что даже ведущие игроки рынка не застрахованы от кризисаФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Центробанк принял решение о введении временной администрации в Промсвязьбанке. Учитывая, что банк входит в ТОП-10 банков страны, сегодняшняя новость показала: для ЦБ РФ неприкосновенных нет. Почему даже высокий рейтинг банка не является гарантией его надежности и каким банкам сегодня можно доверять — в материале «URA.RU».

Как говорится в распространенном сообщении ЦБ, введение временной администрации в лице Фонда консолидации банковского сектора направлено на повышение финансовой устойчивости Промсвязьбанка.

Отделение "Промсвязьбанка" на улице Николая Никонова. Екатеринбург, промсвязьбанк
Промсвязьбанк является одним из крупнейших в стране
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты не скрывают, что в России наблюдается банковский кризис. Так, минувшим летом был ликвидирован входящий в топ-30 банк «Югра», которому пришлось потратить на выплаты рекордную сумму — 170 млрд рублей. Банк «Открытие», который входил в двадцатку крупнейших в стране, попал под санацию. Вскоре после этого, 21 сентября, ЦБ объявил о введении временной администрации в Бинбанке, который входил в топ-15.

По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, россиянам не стоит беспокоиться до тех пор, пока работает Агентство по страхованию вкладов. «Вклад в размере 1,4 млн рублей в любом случае будет компенсирован. При больших суммах имеет смысл распределить их сразу по нескольким банкам — так будет надежнее», — пояснил он «URA.RU».

По его словам, понять, насколько надежен тот или иной банк, рядовой потребитель вряд ли сможет:

«Никакой гарантии здесь не существует. Разве что должна насторожить высокая (заметно выше, чем среднерыночная) ставка по депозитам».

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с «URA.RU» признал, что даже крупнейшие игроки рынка не застрахованы от серьезных неприятностей: «Предварительно необходимо изучить деятельность за прошлый год, посмотреть, в каких скандалах он оказывался, как ведет себя его менеджмент. Я бы также советовал все же выбирать лидеры рынка с государственным участием. Думаю, что в данном случае существует большая гарантия того, что организация не рухнет».

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области.Курган., сбербанк россии
Эксперты советуют россиянам в условиях экономических неурядиц делать выбор в пользу банков с госучастием
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Он также порекомендовал заводить счета не только в разных банках, но и на разный период времени — как длительный, так и короткий. «Не стоит думать, что это на сто процентов спасет вас от неприятностей. Но такая комбинация может дать ощущение уверенности», — подчеркнул Масленников. По его мнению, даже следование простым рекомендациям позволит тысячам россиян спасти свои кровные, однако многие люди достаточно халатно подходят к этому вопросу.

Представитель одного из крупнейших банков на условиях анонимности пояснил «URA.RU», что даже профессиональные инвесторы и регуляторы не всегда способны определить финансовое состояние банка: «Например, у Промсвязьбанка, согласно последним отчетам за 9 месяцев 2017 года, чистая прибыль выросла на 27%, росли вклады физлиц. Если бы не слухи, то определить, что у банка проблемы, было бы невозможно».

По словам собеседника агентства, в том случае, если сбережений очень много, стоит присмотреться к гособлигациям Минфина — доходности по ним не уступают лучшим банковским депозитам при несопоставимо низких рисках: «Бизнесу стоит очень внимательно выбирать банк для расчетных счетов. Наверное, стоит ориентироваться на госбанки, временно смирившись с их потенциально более низким качеством обслуживания».

Примечательно, что в минувшем августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов направил клиентам письмо о том, что у четырех частных банков — «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка могут возникнуть проблемы. Вскоре после этого «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера». Напомним, что примерно четверть века назад в России количество банков приближалось к 1300, на 1 августа этого года — их всего 537.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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