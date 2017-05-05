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05 мая 2017
09:10  05 мая 2017 0

Лекарства по рецепту станут бесплатными, Кремль спас дочь Марии Захаровой, в Югре появился свой «честный гаишник». Главное к этому часу в подборке на «URA.RU»

Медиа-форум
Спасением дочери Марии Захаровой занимался КремльФото: Владимир Андреев © URA.RU

Доброе утро! Сегодня пятница, а впереди длинные праздники. Но не стоит расслабляться, нужно продолжать оставаться в курсе самых важных событий! Для этого читайте нашу ежедневную утреннюю подборку самых главных новостей, а лучше — подписывайтесь на нашу рассылку.

И вот главное к этому часу:

Лекарства по рецепту станут бесплатными для всех россиян. Программу разработал Минздрав, стоить она будет 500 млрд рублей в год. Но есть подвох: из-за бесплатных медикаментов налоги для работающих россиян вырастут.

Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую в Крыму покусала собака, пришлось спасать Кремлю. Дело в том, что врачи в Севастополе не смогли помочь девочке. В итоге проблему пришлось решать на самом высоком уровне.

На Ямале жители готовы уничтожить больницу, чтобы спастись от туберкулезников. Дело в том, что пациенты постоянно выходят за территорию тубдиспансера, устраивают попойки на детских площадках и заражают местное население. Денег на то, чтобы выделить специальную территорию для прогулок и обустроить ее у больницы нет. Проблема еще и в том, что 70% больных — бывшие зеки, а 90% — страдают алкоголизмом и вообще не хотят лечиться.

В Югре появился свой «честный гаишник». Инспектор задержал пьяного водителя, но тот оказался сыном экс-главы ГИБДД. В итоге нарушителя отпустили, а сотрудника ДПС начали травить коллеги. Вскоре его вообще обвинили в превышении должностных полномочий и завели уголовное дело.

«Люди ходят на митинги из-за вакуума другой информации и позитивных событий». Мы поговорили с сенатором Олегом Цепкиным, который считается главным лоббистом интересов Южного Урала в Совете Федерации. Цепкин рассказал, чем занят в новом статусе и почему люди ходят на митинги.

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