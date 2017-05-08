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08 мая 2017
07 мая 2017
06 мая 2017
10:38  08 мая 2017 0

Лавров заявил, что планы НАТО по поглощению Украины провалились

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей ЛавровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Лавров в эфире телеканалу «МИР» рассказал, что планы НАТО по поглощению Украины провалились.

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились», — уверенно заявил глава МИД.

Именно из-за обиды, продолжает телеканал 360, НАТО заморозило все проекты, которые объединяли организацию с Россией, в том числе и проекты в борьбе с терроризмом.

Таким образом, считает министр, Североатлантический альянс только навредил сам себе. Осознав, что планы НАТО по включению в блок Украины не сбылись, организация теперь стремится наладить отношения с Россией.

Евгений Лазарев
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