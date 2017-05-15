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15 мая 2017
14:46  15 мая 2017 1

«Китайские бесцеремонии». Официант помешал выступлению Путина. ВИДЕО

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ, чай
Официант выбрал неудачное время для подачи чая ПутинуФото: Александр Мамаев © URA.RU

На международном форуме в Пекине во время выступления российского президента Владимира Путина официант выбрал неудачное время для подачи чая. Пока российский лидер выступал с речью, официант пытался поставить ему под руку чай.

«Китайские бесцеремонии: На заседании форума официант принес Путину чай прямо во время его выступления», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, подписав соответствующее видео.

Как считают подписчики Смирнова, таким образом российскому лидеру намекнули, что пора заканчивать говорить. «Так он [Путин] же через слово кашляет. Вот и принесли», «Там период полураспада слишком короткий, потому и быстро надо было», — объяснили неловкую ситуацию несколько комментаторов.

Ранее после первой части совещания прошло совместное фотографирование лидеров стран. Президент России занял место рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Нина Калинина
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