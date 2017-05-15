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15 мая 2017
17:24  15 мая 2017 0

Прокуратура вернула запрос по недвижимости Медведева как «ошибочный»

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Надзорные ведомства не желают разбираться в "недвижимости" премьераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Генеральной прокуратуры России вернули в Следственный комитет запрос, где содержится просьба проверить информацию о недвижимости российского премьера Дмитрия Медведева, о которой рассказано в расследовании ФБК Алексея Навального. Запрос отправлял от депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Надзорное ведомство посчитало запрос ошибочным, возвратив его следователям, пишет РБК. Рашкин разослал запрос руководителям силовых ведомств 17 марта, потребовав проверить сообщения о коррупционной деятельности Дмитрия Медведева.

Ранее «URA.RU» писало, что после запроса в СКР Рашкину ответили в ведомстве, что документ передан в Генпрокуратуру, поскольку именно в этом ведомстве занимаются надзором за некоммерческими фондами России. Депутат считает, что запрос просто «отфутболивают».

Лев Истомин
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