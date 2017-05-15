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15 мая 2017
22:11  15 мая 2017 0

Павлюченко могут дисквалифицировать за скандал на матче с «Локомотивом»

Экскурсия Романа Павлюченко по Екатеринбургу, павлюченко роман
Игрок наговорил лишнегоФото: Анна Майорова © URA.RU

Форвард футбольной команды «Урал» Роман Павлюченко может быть наказан за высказывания в адрес бразильского нападающего «Локомотива» Ари, которые были произнесены после финального матча Кубка России.

Среди возможных мер наказания спортивные чиновники рассматривают штраф, дисквалификацию, выговор или же предупреждение. Если с футболистом подобное происходит не в первый раз, то наказание будет суровым, пишет RT, ссылаясь на председателя комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семёна Андреева. «Мы посоветуемся с юристами, не забывайте, что у нас целый комитет заседает, выслушаем все мнения», — подчеркнул Андреев.

Рассмотрят дело Романа Павлюченко 16 мая. Ранее стало известно, что футболист призвал выгнать Ари из России. Позже комитет по этике Российского футбольного союза выступил с мнением, что подобное высказывание нельзя оставлять без внимания.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС, после массовой драки на том же матче между «Уралом» и «Локомотивом», принял решение о дисквалификации футболистов клуба «Урал» Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна, а также бразильца Ари из московского «Локомотива» на шесть матчей Кубка России. Тогда президент «Урала» Александр Левин в комментарии «URA.RU» отмечал, что клуб вряд ли будет опротестовывать решение. «Что делать, драка была, ребята извинились, КДК принял решение. К сожалению, наши футболисты пропустят шесть игр в Кубке России в следующем году. Жалко, но нервы не выдержали, когда Ари ударил Фидлера по голове. Все были на эмоциях, и началась потасовка. Печально…».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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