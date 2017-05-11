19:28 11 мая 2017 0

В следующем розыгрыше Кубка России футболистам "Урала" Фидлеру и Манучаряну придется пропустить шесть игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футболистов клуба «Урал» Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна, а также бразильца Ари из московского «Локомотива» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС после массовой драки игроков в финале турнира, рассказал «URA.RU» вице-президент «Урала» Александр Левин.

2 мая ФК «Урал» проиграл «Локомотиву» в историческом финале Кубка России со счетом 2:0. В добавленное время у игроков сдали нервы, и на поле началась массовая драка. Примечательно, что кроме Фидлера, Манучаряна и Ари в потасовке был замечен Джефферсон Фарфан («Локомотив»), однако его на заседании комитета 11 мая решили не наказывать. В комитете сочли, что он не дрался, а наоборот, пытался предотвратить конфликт.

«Что делать, драка была, ребята извинились, КДК принял решение. К сожалению, наши футболисты пропустят шесть игр в Кубке России в следующем году. Жалко, но нервы не выдержали, когда Ари ударил Фидлера по голове. Все были на эмоциях, и началась потасовка. Печально… Не думаю, что клуб будет опротестовывать решение», — сказал «URA.RU» Левин.

Оперативно получить комментарий у президента «Урала» Григория Иванова не удалось. В короткой беседе с журналистом агентства он сообщил, что сейчас находится на матче своего МФК «Синара» и еще не знает о решении КДК.

Отметим, после драки на поле нападающий «шмелей» Роман Павлюченко грубо обругал форварда москвичей Ари. Позднее президент «Урала» Григорий Иванов дал «URA.RU» интервью по итогам нашумевшего матча.