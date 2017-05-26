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26 мая 2017
10:18  26 мая 2017 7

Цена на нефть Brent упала ниже 51 доллара за баррель

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефть
Падение происходит на фоне продления документа ОПЕК о сокращении добычиФото: media.gazprom-neft.ru

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 51 доллара впервые с 15 мая. Данные торгов свидетельствуют о том, что в 6.33 по московскому времени она опустилась до отметки 50,89.

Эксперты отмечают, что эта тенденция происходит на фоне принятия решения «Организации стран — экспортёров нефти» (ОПЕК) о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, сообщает «Федеральное агентство новостей». Договоренность была достигнута накануне в Вене. Срок продления соглашения составил 9 месяцев.

Ранее нефтедобывающие страны, которые не входят в ОПЕК, согласились пролонгировать документ, подписанный в конце прошлого года. Россия тогда заявила о том, что сократит добычу на 300 тысяч баррелей.

Соглашение было рассчитано на 6 месяцев.

Семен Гринберг
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