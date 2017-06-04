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04 июня 2017
15:42  04 июня 2017 2

Патриарх Кирилл сравнил мобильную связь со Святым духом

Клипарты. Сургут , патриарх кирилл, освящение храма
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как «подключиться» к духовному мируФото: Алексей Андронов © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как «подключиться» к духовному миру.

«Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся. Точно так же Святой дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную», — приводит «Интерфакс» слова патриарха, сказанные после литургии в Троице-Сергиевой лавре.

Однако, отметил патриарх, «чтобы к этому полю подключиться, никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума». Возможно это лишь «через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву».

«Голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону. Голос Божий отображается в нашем сознании, в нашей совести», — заметил он.

Также патриарх Кирилл призвал противостоять попыткам разрушить веру в Бога.

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — День Святой Троицы. По традиции, церкви в этот день украшают березовыми ветвями и цветами, а священники облачаются в зеленые одежды.

Праздник Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи; он связан с преданием о том, что Святой Дух сошел на Апостолов. Это событие считается днем основания новозаветной церкви, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
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