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19 июля 2017
18 июля 2017
18:16  18 июля 2017 7

В Ингушетии мэр лишился поста из-за сына, опозорившегося на свадьбе. ВИДЕО

Фестиваль красоты
Пьяный друг жениха едва не погубил невестуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ингушского села Али-Юрт Рашид Гагиев был вынужден уйти в отставку после того, как глава республики Юнус-Бек Евкуров раскритиковал поведение его сына на свадьбе у друга.

На свадьбе друзей сын главы сельского поселения исказил старинный обычай «развязывание языка» невесте, вместо воды вылив ей на голову виски. Девушка терпела сколько могла, а затем упала на кресло, закрывая глаза руками. «Видеоролик в „Ютубе“ вызвал порицание и осуждение в республике и за ее пределами», — отметили в пресс-службе Евкурова. Сообщение приводит «Интерфакс».

Глава Ингушетии на встрече с представителями духовенства и совета безопасности отметил, что такое поведение несвойственно для ингушского народа. Советник Евкурова по религиозным вопросам призвал отца Гагиева «ответить за действия своего сына». Сам Евкуров написал в Instagram, что дал поручение «провести в отношении главы села Али-юрт, отца „весельчака“, служебное разбирательство». «Неуважение к невесте, проявленное так называемым „другом“ жениха, стало свидетельством падения нравов среди определенного контингента нашей молодежи и отсутствия должного воспитания со стороны родителей», — написал глава Ингушетии.

Глава поселения Рашид Гагиев тут же написал заявление об отставке.

Нина Калинина
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