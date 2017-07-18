Глава ингушского села Али-Юрт Рашид Гагиев был вынужден уйти в отставку после того, как глава республики Юнус-Бек Евкуров раскритиковал поведение его сына на свадьбе у друга.
На свадьбе друзей сын главы сельского поселения исказил старинный обычай «развязывание языка» невесте, вместо воды вылив ей на голову виски. Девушка терпела сколько могла, а затем упала на кресло, закрывая глаза руками. «Видеоролик в „Ютубе“ вызвал порицание и осуждение в республике и за ее пределами», — отметили в пресс-службе Евкурова. Сообщение приводит «Интерфакс».
Глава Ингушетии на встрече с представителями духовенства и совета безопасности отметил, что такое поведение несвойственно для ингушского народа. Советник Евкурова по религиозным вопросам призвал отца Гагиева «ответить за действия своего сына». Сам Евкуров написал в Instagram, что дал поручение «провести в отношении главы села Али-юрт, отца „весельчака“, служебное разбирательство». «Неуважение к невесте, проявленное так называемым „другом“ жениха, стало свидетельством падения нравов среди определенного контингента нашей молодежи и отсутствия должного воспитания со стороны родителей», — написал глава Ингушетии.
Глава поселения Рашид Гагиев тут же написал заявление об отставке.