«Коммерсант»: «Газпром» может продать долю производства спутников «Роскосмосу»

«Газпром» рассматривает продажу долю размером в 26% в производстве по сборке космических спутников «Роскосмосу». Об этом сообщают СМИ.
Предприятие «Газпром СПКА» (СПКА — сборочное производство космических аппаратов, — прим. URA.RU) в Московской области собирается продать четверть компании «Роскосмосу». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, и на три источника на космическом рынке. По их данным, такая сделка приведет к тому, что «Газпром СПКА» получит заказы от «Роскосмоса», которые позволят обеспечить производство спутников на предприятии.
«Газпром СПКА» начало работу еще в прошлом году. При этом заказов там еще не размещено. Сама компания заявляла, что на ней возможны как сборка, так и испытание четырех спутников связи или дистанционного зондирования.
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