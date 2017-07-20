05:13 20 июля 2017 0

Объем исполнительных производств, по которым приставы не могут взыскать долги, растет из года в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 1 триллиона рублей долгов россиян перед банками может быть признана безнадежными и списана приставами. Это почти половина об общей суммы, которая должна быть взыскана по исполнительным листам, поступившим в Федеральную службу судебных приставов.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на предоставленную ведомством информацию, всего с начала года из судов были переданы порядка 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей.

Невозможность взыскания задолженности все чаще становится причиной для окончания исполнительного производства. Так, если в 2015 году из 4 млн производств на общую сумму более 2 трлн рублей безнадежным стал 1 млн дел, а в 2016 году из 5 млн производств на общую сумму 3 трлн рублей безнадежными объявили 2 млн, то за 5 месяцев 2017 года уже 817 были закрыты без взыскания.

Отметим, по данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 65%.