Российские хирурги удалили пациенту опухоль весом 37 кило

Жителю Ростовской области удалили забрюшинную опухоль весом 37 килограммов. Операцию провели врачи Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ).
Опухоль мужчины оказалась самой большой из тех, что ростовские хирурги удаляли за последние пять лет. Пациент заметил, что его живот начал увеличиваться три года назад, но к врачам обратился только после того, как новообразование достигло гигантских размеров.
Из-за большого веса и размера опухоль оттеснила в организме мужчины тонкий кишечник и правую почку. Сначала органы вернули на место, а после провели операцию. Она проводилась за счет средств федерального бюджета. Сейчас ростовчанин чувствует себя удовлетворительно и уже находится дома, передает ТАСС.