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24 июля 2017
17:14  24 июля 2017 2

Российские хирурги удалили пациенту опухоль весом 37 кило

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операция, хирург, хирургическое отделение, иванин сергей
Операция прошла успешноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Ростовской области удалили забрюшинную опухоль весом 37 килограммов. Операцию провели врачи Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ).

Опухоль мужчины оказалась самой большой из тех, что ростовские хирурги удаляли за последние пять лет. Пациент заметил, что его живот начал увеличиваться три года назад, но к врачам обратился только после того, как новообразование достигло гигантских размеров.

Из-за большого веса и размера опухоль оттеснила в организме мужчины тонкий кишечник и правую почку. Сначала органы вернули на место, а после провели операцию. Она проводилась за счет средств федерального бюджета. Сейчас ростовчанин чувствует себя удовлетворительно и уже находится дома, передает ТАСС.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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