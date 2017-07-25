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25 июля 2017
Главные новости 
21:03  25 июля 2017 0

«Может, я зря парился?» Максим Фадеев посмеялся над полнотой известной певицы. ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев не отрицает, что сам не отличается стройностьюФото: http://www.max-fadeev.ru/

Известный продюсер и музыкант, уроженец Курганской области Максим Фадеев, прокомментировал недавнее выступление популярной певицы Мэрайи Кэри. Особое внимание Фадеев обратил на изменившуюся фигуру исполнительницы.

«Мэрайя сегодня. В свое время я ушел со сцены, потому что очень комплексовал из-за своей полноты, — вспоминает Фадеев в комментарии к видео, которое он выложил в своем аккаунте в Instagram. — Может быть, я зря парился? Вон девчонка вообще не комплексует и осторожно передвигается по сцене. Понятно, почему».

На видео певица, действительно, выглядит серьезно располневшей. Тем не менее, мнения подписчиков Фадеева в комментариях к его записи разделились. «Как она в это боди влезла, 10 лет назад я на ее концерт ходила в USA и она в нем была, но постройнее… Запустила себя Mariah и голос сник, а когда-то супер хиты были у нее…» — удивляются одни, тут же добавляя: «Вас полнота абсолютно не портит. Вы замечательный».

Другие осуждают Фадеева за его высказывания в адрес певицы: «Как она выглядит- ее личное дело.Не нужно переносить с больной головы на здоровую. Некрасиво вам как мужчине ставить такие посты».

«Я считаю, что худеть надо, потому что это здоровье, полным людям тяжело. Кто-то любит попышнее, кто-то худых, кто-то умных, а кто-то поглупее, но добрых и так далее. Главное не оскорблять никого. Люди сами выбирают кого слушать на кого ходить. И да, Максима любят за талант! Худой он или полный», — подытожил один из комментаторов.

Татьяна Трушина
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