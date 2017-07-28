Новости на «Первом канале» предпочитают смотреть 54% россиян в возрасте от 18 до 24 лет — таковы данные опроса Левада-Центра.
Главный источник новостей для жителей России — «Первый канал», его смотрят 72% опрошенных. Основная масса зрителей — люди среднего возраста, от 40 до 54 лет, большинство из них — женщины. Доля молодежи, предпочитающей «Первый канал», составила 53%.
Вторым по популярности оказался телеканал «Россия — 1», а замыкает тройку лидеров НТВ.
Из негосударственных каналов самым востребованным стал РБК, — добавляет «Русская планета».
Вовсе не смотрят новости по телевидению 26% молодых россиян и 5% граждан среднего возраста, — уточняет «Эхо Москвы».
Опрос охватил 1600 человек из 48 регионов страны. Исследование проводилось в форме личного интервью.